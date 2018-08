Knack haalt cartoonist Edel Rodriguez naar Brussel: 'We moeten banger zijn voor Trump dan voor de IS'

Negen was Edel Rodriguez toen zijn gezin Cuba ontvluchtte en politiek asiel in de VS kreeg. 'We werden met open armen ontvangen.' Met zijn kritische cartoons is hij tegenwoordig een luis in de pels van president Trump. Volgende week komt hij voor Knack 'met veel plezier naar hellhole Brussels' voor de vernissage van zijn tentoonstelling.