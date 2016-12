Klopjacht op Anis Amri duurt voort, nu ook vingerafdrukken gevonden

Duitse media meldden dat speciale eenheden van de politie in de nacht van woensdag op donderdag rond vier uur binnenvielen in verschillende huizen in de Berlijnse stadsdelen Kreuzberg, Moabit en Prenzlauer Berg en dat bij die razzia's zijn vier 'contactpersonen' van Anis Amri opgepakt. Het Duitse parket ontkent de berichten formeel.

Süddeutsche Zeitung, NDR en WDR melden dat de vingerafdrukken van Amri gevonden zouden zijn op de deur aan de bestuurderszijde van de vrachtwagen die maandag op de Berlijnse kerstmarkt inreed. Volgens de Berliner Zeitung zouden zulke sporen ook zijn aangetroffen op het stuur. Het parket heeft dat nog niet bevestigd.

De Berlijnse politie meldde dat de portefeuille die de politie op het spoor zette van Amri, pas de dag na de aanslag op de kerstmarkt gevonden.

Wat wel zeker is, is dat de politie alles op alles zet om Amri te vinden. Vanochtend was er nog een politie-actie in Dortmund, waar de speurders een flatgebouw doorzochten. Dat melden Bild en Focus.de. Later op de dag onderzochten zo'n 100 agenten hebben een vluchtelingenopvang in Emmerich, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Anis Amri wordt niet alleen in Duitsland gezocht, zo meldt deredactie.be. De Deense politie heeft de haven van Grenaa doorzocht na een tip die gisteren was binnengelopen. De ordediensten schakelden daarbij een helikopter en hondenpatrouilles in.

Gisterenavond nog raakte bekend dat de Duitse autoriteiten 100.000 euro veil hebben voor de tip die naar Amri leidt.