Kloof tussen blank en zwart na 50 jaar nog altijd even groot in de VS

50 jaar geleden, in 1968, bracht de Kerner-commissie - gevormd onder president Lyndon Johnson - een rapport uit waarin gesproken werd over 'twee samenlevingen, gescheiden en ongelijk'. Het deze week verschenen rapport Healing Our Divided Society constateert dat armoede is toegenomen, dat er sprake is van gescheiden scholen en een groeiende kracht van blanke racistische groepen.

Het beleid in de jaren zestig om segregatie op scholen tegen te gaan, werkte in eerste instantie. Vanaf het einde van de jaren tachtig ging het echter weer achteruit. In 1988 ging bijna de helft van alle gekleurde kinderen naar een school waar de meeste leerlingen blank waren. Vandaag is dat gedaald tot een vijfde.

Armoede is volgens het rapport zo'n groot probleem geworden, dat het de democratie kan bedreigen. 'Ik was 37 toen ik in de Kerner-commissie zat. Wie had gedacht dat we vijftig jaar later nog steeds over dezelfde dingen zouden praten? Dat is triest', zei Fred Harris, het enige nog levende lid van de Kerner-commissie uit 1968, tegen Amerikaanse nieuwszender NPR.

Harris was ook betrokken bij de totstandkoming van dit nieuwe rapport dat in boekvorm is gepubliceerd, net als het rapport van de Kerner-commissie in 1968.