'Klimaatverandering vernietigend voor Groot Barrièrerif'

Wetenschappers van de James Cook University in Australië brachten de geografische warmtepatronen in kaart op basis van satellietgegevens en vergeleken die met de overleving van koralen over de hele lengte van het 2300 kilometer lange rif.

Daaruit bleek dat de koraalsterfte die ze vaststelden nauw verband hield met de blootstelling aan het warmere water. Het noordelijke deel van het rif bleek het zwaarst aangetast. Van de 3863 riffen die het Groot-Barrièrerif uitmaken, bleek 29 procent minstens voor twee derde afgestorven.

'Als koralen verbleken tijdens een hittegolf, kunnen ze overleven en langzaam hun kleur terugwinnen, of afsterven', zegt hoofdauteur Terry Hughes, directeur van het ARC Centre for Coral Reef Studies in Australië. 'In de negen maanden tussen maart en november 2016 zagen we gemiddeld 30 procent van de koralen afsterven.'

Radicale veranderingen

'Die sterfte heeft op honderden riffen radicale veranderingen veroorzaakt in de mix van koraalsoorten, waar volwassen en diverse ecosystemen veranderd zijn in gedegradeerde riffen met enkele sterke soorten die overleven', zegt medeauteur Andrew Baird van de James Cook University.

De wetenschappers roepen op om vooral de overblijvende koralen zo goed mogelijk te beschermen. 'Er zijn nog altijd een miljard koralen in leven, en die zijn gemiddeld sterker dan de exemplaren die afgestorven zijn', zegt Hughes. 'We moeten ons dringend focussen op de helft van het glas dat nog vol is, en de overlevende koralen helpen om er weer bovenop te geraken.

'Het Groot-Barrièrerif is absoluut bedreigd door de klimaatverandering, maar het is nog niet gedoemd als we snel handelen en de uitstoot van broeikasgassen aan banden leggen.'

Slaagt de wereld er niet in om die uitstoot snel terug te dringen en de temperatuursverandering onder de 2 graden Celsius te houden, dan heeft dat radicale gevolgen voor de rifsystemen en de belangrijke ecosysteemdiensten die ze leveren aan de mens.

Visbestanden

Die mogelijke impact bleek eerder deze maand nog uit een andere studie in het vakblad Global Change Biology. Die stelde vast dat verbleking van de riffen in 2016 dramatische gevolgen had voor de visbestanden.

Uit onderzoek van zestien riffen in het noordelijke deel van het Groot Barrièrerif voor, tijdens en na de massale koraalsterfte bleek een scherpe daling van de variatie aan vissoorten. Vooral vissen die afhankelijk zijn van vertakkende koralen, zoals koraalvlinders, hadden het hard te verduren.

'Voor 2016 zagen we een grote variatie in het aantal soorten, de aanwezigheid van vis en een functionele diversiteit onder de verschillende visbestanden', zegt Andrew Hoey van de James Cook University, die meewerkte aan de studie. 'Zes maanden na de verbleking echter was die variatie bijna helemaal verdwenen.'