Klimaatverandering onder anderhalve graad nog steeds mogelijk volgens nieuwe studie

Op de baanbrekende klimaatconferentie van Parijs eind 2015 werd overeengekomen de klimaatverandering onder de 2 graden Celsius en 'zo dicht mogelijk bij' 1,5 graden te houden. De doelstelling ook echt halen werd eigenlijk als onmogelijk beschouwd, omdat de veranderingen zo diepgaand zouden zijn dat ze de wereldeconomie zouden ontwrichten.

CO2-budget

Maar een diepgaande analyse door de Universiteiten van Exeter en Oxford, het University College London en andere internationale instituten geeft hoop. Op basis van drie geactualiseerde modellen concluderen de wetenschappers dat 1,5 graden geofysisch toch haalbaar is.

De wetenschappers onderzochten daarvoor het 'carbon budget': de hoeveelheid CO2 die de mens nog kan uitstoten zonder de opwarming boven de 1,5 graden te duwen. De nieuwe analyse geeft aan dat dat budget groter is dan tot nog toe werd aangenomen: de mensheid zou nog twintig jaar van de huidige uitstoot kunnen aanhouden om 66 procent kans te hebben onder de 1,5 graden te blijven.

Verrast

Dat is aanzienlijk meer dan werd gesteld in het meeste recente klimaatrapport van het VN-klimaatpanel (IPCC). De uitleg daarvoor is eenvoudig, zegt Pierre Friedlingstein, een klimatoloog aan de Universiteit van Exeter die zowel aan de rapporten van het IPCC als aan de nieuwe analyse meewerkte. 'Het meest recente IPCC-rapport uit 2014 hield niet specifiek rekening met de erg ambitieuze doelstelling van 1,5 graden', zegt hij. 'De ambitie van Parijs heeft een groot deel van de wetenschappelijke wereld verrast.'

De uitstoot is ook sneller afgenomen dan in 2014 werd verwacht, onder meer door snelle klimaatactie in China. Bovendien daalt de kostprijs van hernieuwbare energiebronnen veel sneller dan werd voorspeld in de eerdere klimaatmodellen.

Uitdaging blijft

De wetenschappers benadrukken dat de schaal van de uitdaging enorm blijft. 'Deze analyse toont aan dat de doelstellingen van Parijs binnen handbereik zijn', zegt Michael Grubb van het University College London, een van de auteurs. 'Maar het toont ook aan wat het zal betekenen om die doelstelling te halen: landen zullen versneld moeten afstappen van steenkool en hun bestaande beloftes moeten versterken.'

De studie mag dus niet gezien worden als een reden om klimaatactie uit te stellen, integendeel, zegt Grubb. 'Hoe sneller de uitstoot begint te dalen, hoe lager het risico op een diepe klimaatcrisis, maar ook hoe lager de nood aan nooit geziene uitstootreducties in de toekomst en de economische chaos die ze zouden kunnen veroorzaken.'