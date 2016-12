Klimaatexpert Jos Delbeke: 'Ik hoop dat Trump zijn bocht aan het maken is'

Drie decennia geleden begon Jos Delbeke, met zijn economiedoctoraat net op zak, voor de Europese Commissie te werken. Algauw kreeg de klimaatproblematiek zijn onverdeelde aandacht. Hij werd de architect van de Europese handel in emissierechten en de REACH-verordening (over de manier waarop de chemische industrie stoffen moet registreren en testen) en onderhandelde namens de Europese Unie op de klimaatconferenties van de Verenigde Naties. Toen de Commissie in 2010 het directoraat-generaal Klimaat oprichtte, werd hij er het hoofd van. Woelige jaren volgden, met ups en downs, maar in 2016 overheerste euforie.

...