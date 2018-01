Klimaatakkoord van Parijs kan droogte niet voorkomen

Een beperking van de stijging tot 1,5 graden, kan het landoppervlak dat met droogte te maken krijgt aanzienlijk verkleinen. Het internationale onderzoeksteam onder leiding van de University of East Anglia en de Southern University of Science and Technology (SUSTech) in Shenzhen (China), analyseerde 27 klimaatmodellen om vast te stellen welke regio's op aarde de grootste veranderingen doormaken als de opwarming van de aarde doorzet.

Droogte kan grote invloed hebben op de landbouw, waterkwaliteit en biodiversiteit in een gebied. Een stijging van de wereldwijde temperatuur met 2 graden, leidt volgens de onderzoekers tot verdroging van 15 procent van de semi-aride (halfdroge) gebieden.

Afgelopen eeuw

Onderzoeker Su-Jong Jeong van SUSTech wijst erop dat de wereld al een graad opgewarmd is. Door de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer te verminderen en de stijging onder de 1,5 of 2 graden te houden, zegt hij, wordt de kans op droogte in veel delen van de wereld verminderd. In de loop van de twintigste eeuw nam de droogte toe in het Middellandse Zeegebied, Zuidelijk Afrika en de oostkust van Australië. Semi-aride gebieden in Mexico, Brazilië, Zuidelijk Afrika en de oostkust Australië kregen zelfs te maken met verwoestijning.

Volgens de onderzoekers profiteren delen van Zuidoost-Azië, Zuid-Europa, Zuidelijk Afrika, Centraal-Amerika en Zuid-Australië er het meest van als de opwarming onder 1,5 graden blijft. Het onderzoek is gisteren online gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change.