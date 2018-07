Kleine bomexplosie bij Amerikaanse ambassade in Peking

Op beelden die via Twitter circuleren, zijn rookpluimen te zien in de omgeving van de ambassade. Een woordvoerder van de ambassade heeft de ontploffing bevestigd, meldt de Engelstalige Chinese krant Global Times.

An explosion just went off outside US embassy in #Beijing @USA_China_Talk. One witness account says an unidentified man tried to throw the bomb into the embassy, but seriously injured himself instead. Some police cars were damaged, other casualties unknown. Roads are now blocked. pic.twitter.com/vjlkz6r46h — Paul Huang (@PaulHuangReport) July 26, 2018

De woordvoerder verklaarde dat een persoon omstreeks 13 uur lokale tijd (7 uur Belgische tijd) een bom tot ontploffing bracht in een openbare ruimte in de buurt van het hoofdgebouw, waarbij de dader zelf maar geen andere mensen gewond raakten.

Het gaat om een 26-jarige man uit de autonome regio Binnen-Mongolië, die een klein explosief tot ontploffing bracht. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeert niet in levensgevaar, aldus de Chinese politie. Op de socialenetwerksite Weibo schreef de politie dat hij enkel aan zijn hand gewond raakte.

Eerder meldde Global Times dat de politie een vrouw oppakte die zichzelf in brand wilde steken nabij de ambassade omstreeks 11 uur, een tweetal uur vóór de ontploffing dus. Het is nog niet duidelijk of beide zaken aan elkaar gelinkt zijn.

Gecensureerd

Volgens berichten op Twitter is er op Weibo, de Chinese variant van Twitter, geen enkele melding over de 'Amerikaanse ambassade' terug te vinden.