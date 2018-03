Klacht van 9/11-slachtoffers tegen Saudi-Arabië toegelaten

Een rechtbank in New York aanvaardde woensdag in principe de klacht van de vele nabestaanden en verordende de bescherming van het bewijsmateriaal, zo klinkt het in de 41 bladzijden tellende motivering.

De eisers beschuldigen het Saudische koninkrijk er onder meer van de ontwikkeling van al-Qaida tot een terreurorganisatie gesteund te hebben. De terroristische groepering heeft de aanslagen enkel kunnen plegen, omdat ze 'financiële en operationele steun' heeft gekregen van organisaties, die direct onder controle van de Saudische staat stonden. Het Saudische verzoek om de procedure stop te zetten, werd door rechter George Daniels afgewezen.

Eerder had het Amerikaans Congres - speciaal voor deze zaak - een wet goedgekeurd die burgerlijke klachten tegen bevriende staten mogelijk maakt. In een volgende procedurestap moet echter eerst nog onderzocht worden of Saudi-Arabië om andere redenen immuniteit geniet. Op 11 september 2001 kaapten islamistische terroristen verschillende vliegtuigen en stuurden twee van hen in de beide torens van het World Trade Center in New York. Rond de 3000 mensen kwamen om.

Van de 19 zelfmoordterroristen waren er 15 Saudische staatsburgers. Een groep van nabestaanden van slachtoffers probeert al jaren via juridische weg schadevergoeding van de vermoede kopstukken achter de aanslagen te krijgen.