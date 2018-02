Kinderen misbruikt bij kinderhulporganisatie Plan International

Een medewerker van Plan International en vijf vrijwilligers en medewerkers van partnerorganisaties ware betrokken bij het misbruik. Allemaal zijn ze meteen ontslagen, zo citeert de NOS Plan Nederland-directeur Monique van 't Hek in een brief aan schenkers.

Vijf van de zes ontslagen medewerkers hebben zich volgens de brief schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Tegen hen is aangifte gedaan. Daarnaast waren er in dezelfde periode negen gevallen van seksuele intimidatie of ander ongepast gedrag. Hiervoor zijn zeven medewerkers ontslagen. Twee anderen hebben een waarschuwing gekregen, omdat zij zich alleen schuldig maakten aan ongepast taalgebruik.

Er zijn geen medewerkers van Plan International België betrokken bij de gevallen van seksueel misbruik, zegt woordvoerster Lies Ryckeboer. "Het gaat om gebeurtenissen die zich voordeden op locaties waar wij geen link mee hebben", zo legt ze uit. De Belgische tak van de organisatie Plan International heeft haar vrijwilligers en donateurs ook ingelicht over de meldingen.

Plan International - vroeger Foster Parents Plan - richt zich op verbetering van de levenssituatie van kinderen en jongeren. Tienduizend medewerkers en duizenden vrijwilligers hebben in 2016 in 75 landen 17 miljoen meisjes en 15 miljoen jongens geholpen, weet de NOS. Foster Parents Plan kwam eind jaren negentig in opspraak toen bleek dat hulpgeld niet goed werd gebruikt.