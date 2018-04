Kim Jong-un zet historische eerste stappen in Zuid-Korea

Het historische moment werd live uitgezonden. Aan de overkant van de grens stond de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in Kim op te wachten.

Aangename kennismaking", zei Moon, terwijl beide leiders elkaar de hand schudden. Op verzoek van Kim staken ze daarna hand in hand ook samen even de grens naar Noord-Korea over, om vervolgens weer terug over de drempel naar het zuiden te wandelen. Daar stond een erehaag hen op te wachten.

Moon en Kim houden vrijdag een historische top over de situatie op het Koreaanse schiereiland. De leiders van Zuid- en Noord-Korea - die technisch gezien nog steeds in oorlog zijn - ontmoeten elkaar in Panmunjeom, het dorp in de gedemilitariseerde zone waar in 1953 de niet-geformaliseerde wapenstilstand tussen beide Korea's werd ondertekend.

Een van de belangrijkste onderwerpen tijdens de historische bijeenkomst is het nucleaire programma van Noord-Korea, de grootste bron van spanning tussen beide landen. In de aanloop naar de top kondigde Pyongyang aan dat het zijn kernproeven en rakettentests zou beëindigen, een bekendmaking die evenwel op scepticisme onthaald werd door experts, die twijfelen aan de reële bedoelingen van Kim Jong-un.

Het officiële Noord-Koreaanse staatspersagentschap gaf donderdag bij het vertrek van Kim vanuit Pyongyang alvast aan dat hij "openhartig met Moon Jae-in zal discussiëren over alle kwesties die zich voordoen bij het verbeteren van de inter-Koreaanse betrekkingen en het bereiken van vrede, welvaart en hereniging van het Koreaanse schiereiland".

Na hun onderhoud zullen beide leiders elk apart lunchen om vervolgens in de namiddag samen een herdenkingsboom te planten. Om 18.30 uur (11.30 uur in België) zal het duo samen dineren en een afscheidsceremonie bijwonen.

Overleg met Trump

De ontmoeting tussen Kim en Moon wordt gezien als opmaat naar het overleg tussen Kim en de Amerikaanse president Donald Trump. Over de exacte datum en locatie van die bijeenkomst wordt nog onderhandeld.

Tijdens het Paasweekend bracht voormalig CIA-directeur Mike Pompeo in het geheim al een bezoek aan Kim. De Amerikaanse Senaat gaf donderdag zijn goedkeuring aan de aanstelling van Pompeo als minister van Buitenlandse Zaken. Het Witte Huis bracht gelijktijdig een foto van de ontmoeting tussen Kim en Pompeo vrij.