Kim Jong-un speelt China en de Verenigde Staten listig tegen elkaar uit

Er kan van Kim Jong-un veel worden gezegd, maar niet dat hij bijzonder voorspelbaar is. Een week nadat de Noord-Koreaanse leider een intercontinentale raket over Japan naar de noordelijke Stille Oceaan stuurde, beefde de aarde tot in China en Rusland. Dat bleek het gevolg van een ondergrondse test met een waterstofbom in Noord-Korea. Het was de zesde Noord-Koreaanse kernproef sinds 2006 en de krachtigste tot nog toe. Ze was voor het eerst ook krachtiger dan de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki die in 1945 een einde maakt...