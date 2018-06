Kim Jong-un schuift drie topmilitairen aan de kant

In Noord-Korea zijn de drie belangrijkste militaire functionarissen aan de kant geschoven. Dat meldde het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap maandag op basis van een bron binnen de inlichtingendiensten.

Volgens Yonhap werd minister van Defensie Pak Yong-sik vervangen door de huidige viceminister No Kwang-chol. Daarnaast zijn ook de stafchef van het Koreaanse Volksleger, Ri Myong-su, en de voorzitter van het politbureau van het Volksleger, Kim Jong-gak, de laan uitgestuurd. Ri Myong-su wordt vervangen door zijn adjunct Ri Yong-gil, Kim Jong-gak door generaal Kim Su-gil. Wanneer de veranderingen precies werden doorgevoerd is niet duidelijk, maar de vervanging van Kim Jong-gak was volgens Yonhap vorige maand al aangekondigd in Noord-Koreaanse media.

De precieze redenen waarom de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un nieuwe vertrouwelingen aanstelt, zijn ook niet gekend. De bron van Yonhap stelt dat de nieuwe figuren erbij zijn gehaald 'te midden van de veranderingen in de inter-Koreaanse betrekkingen en de situatie op het Koreaanse schiereiland, gezien de vorige functionarissen flexibiliteit in hun denken misten'. De demarche van Kim komt er nadat Noord-Korea opnieuw toenadering zocht tot Zuid-Korea en in de aanloop naar de geplande top met Amerikaans president Donald Trump, op 12 juni in Singapore.