Kim Jong-un op weg naar grens voor ontmoeting met president Zuid-Korea

Daar zal hij om 10.30 uur (3.30 uur Belgische tijd) een historische ontmoeting hebben met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

Kim zal volgens het staatspersagentschap KCNA "openhartig met Moon Jae-in discussiëren over alle kwesties die zich voordoen bij het verbeteren van de inter-Koreaanse betrekkingen en het bereiken van vrede, welvaart en hereniging van het Koreaanse schiereiland".

De Zuid-Koreaanse regering maakte donderdag al de details bekend van de bijeenkomst. Kim en Moon ontmoeten elkaar om 10.30 uur (3.30 uur Belgische tijd) in Panmunjeom, het dorp in de gedemilitariseerde zone waar in 1953 de niet-geformaliseerde wapenstilstand tussen beide Korea's werd ondertekend.

Na hun onderhoud zullen beide leiders elk apart lunchen om vervolgens in de namiddag samen een herdenkingsboom te planten. Om 18.30 uur zal het duo samen dineren en een afscheidsceremonie bijwonen.

Een uur voor de ontmoeting zou Kim Jong-un ook over de demarcatielijn tussen beide Korea's wandelen. Hij zou daarmee de eerste Noord-Koreaanse leider zijn die sinds de oorlog van 1950-1953 de grens naar het zuiden oversteekt.