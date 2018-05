Kim Jong-un nog steeds bereid tot ontmoeting, Trump spreekt van 'goede gesprekken'

Daarnaast zou Kim Jong-un hebben bevestigd dat hij ook nog altijd bereid is om het Noord-Koreaanse atoomprogramma stop te zetten, al is niet duidelijk op welke termijn. Volgens Moon Jae-in zullen er 'praktische onderhandelingen' plaatsvinden met betrekking tot de voorlopig afgelaste Amerikaans-Noord-Koreaanse top, op 12 juni in Singapore.

Het verloop van die besprekingen zal volgens de Zuid-Koreaanse president bepalen of het alsnog tot een ontmoeting tussen Kim en Donald Trump komt.

Tegelijk gaf Trump in de Verenigde Staten opnieuw te kennen dat de top op 12 juni nog niet dood en begraven is en dat er gesprekken lopen met Pyongyang. 'Het vordert erg goed. We bekijken nog altijd 12 juni in Singapore. Dat is nog niet veranderd. We zullen zien wat er gebeurt', aldus het Amerikaanse staatshoofd.

Noord- en Zuid-Korea zullen op 1 juni opnieuw gesprekken voeren op hoog niveau. Kim en Moon gingen akkoord om elkaar 'in de toekomst geregeld te ontmoeten om de dialoog vlot te maken en om wijsheid en inspanningen samen te voegen', luidt het.

De Noord-Koreaanse leider bedankte de Zuid-Koreaanse president zaterdag 'voor de grote inspanningen die hij heeft gemaakt voor de op 12 juni geplande top tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten'.

Voorbereidingen Witte Huis

De nieuwe gesprekken tussen Kim en Moon, die twee uur duurden, waren niet vooraf aangekondigd. 'De twee leiders wisselden openhartig van gedachten', zei een woordvoerder van Moon. Het ging om nog maar de vierde ontmoeting ooit tussen de Koreaanse leiders. Kim Jong-uns vader Kim Jong-il ontmoette in 2000 en 2007 de Zuid-Koreaanse president. Op 27 april spraken Kim Jong-un en Moon elkaar voor het eerst, in het dorp Panmumjeom in de gedemilitariseerde zone tussen de twee Korea's.

De top op 12 juni tussen Kim en Trump in Singapore werd donderdag door de Amerikaanse president afgeblazen. Een dag later opperde het Amerikaanse staatshoofd, na verzoenende taal van Pyongyang, echter alweer dat de top mogelijk toch kan doorgaan.

Zaterdag werd duidelijk dat de VS in ieder geval een delegatie naar Singapore stuurt om de top voor te bereiden. Dat heeft Sarah Sanders, de woordvoerster van het Witte Huis, meegedeeld. 'Een team van het Witte Huis zal zoals gepland naar Singapore afreizen om voorbereidingen te treffen voor als de top zou plaatsvinden', zo verklaarde de woordvoerster in Washington. Verwacht wordt dat de delegatie zondag naar Singapore zal vliegen.

Poetin en Abe

Rusland en Japan hebben zaterdag opgeroepen tot terughoudendheid in het conflict tussen Noord- en Zuid-Korea. Het mag niet tot een nieuwe confrontatie komen, zei de Russische president Vladimir Poetin zaterdag tijdens een ontmoeting met de Japanse premier Shinzo Abe in Moskou.

In de regio moet een sfeer van vrede worden gehandhaafd, verklaarde Vladimir Poetin volgens het persbureau TASS. Rusland onderhoudt goede diplomatieke contacten met Noord-Korea. Japan voelt zich door het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma bedreigd.

Shinzo Abe spoort Noord-Korea aan tot een volledige en verifieerbare denuclearisering. 'Rusland en Japan zullen nauwe contacten onderhouden, opdat Noord-Korea de goede richting opgaat', zei de Japanse premier.