Kim en Trump ondertekenen document: 'Denuclearisatie gaat snel beginnen'

'De Noord-Koreaanse denuclearisatie zal zeer, zeer snel beginnen', zei Trump tijdens de ondertekening.

'We ondertekenen een zeer belangrijk document, een vrij uitgebreide overeenkomst', aldus de president. 'We zijn zeer trots op wat er vandaag is gebeurd.' 'Ik denk dat onze relatie met Noord-Korea en het Koreaans schiereiland zeer verschillend zal zijn met hoe ze vroeger was', zei Trump nog.

Hij noemde Kim bovendien een 'zeer getalenteerde man die zijn land heel graag ziet. Kim verklaarde dan weer dat 'de bladzijde van het verleden werd omgeslagen'. 'De wereld zal er helemaal anders uitzien', verklaarde hij na de ondertekening van het 'historisch document'. Hij bedankte ook Donald Trump.

Over de inhoud van het document werden nog geen details gegeven, maar Trump sprak wel van een 'begrijpelijk' document.

Kim verliet het Capella-hotel na de ondertekening. Trump blijft nog iets langer in Singapore, en zou de pers nog toespreken over de inhoud van het document.

Kim Jong-un engageert zich voor 'volledige denuclearisatie' van Koreaans schiereiland

Trump is de eerste Amerikaanse president in functie die een ontmoeting heeft met een Noord-Koreaanse leider. Hoofddoel van de ontmoeting was de totale denuclearisatie van Noord-Korea, in ruil voor veiligheidsgaranties van de VS. Een andere mogelijke uitkomst is het officieel beëindigen van de Koreaanse oorlog, die in 1953 enkel met een wapenstilstand werd afgesloten. Er kwam nooit een vredesakkoord.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un engageert zich voor de 'volledige denuclearisatie' van het Koreaanse schiereiland in het akkoord dat hij eerder dinsdag heeft getekend met de Amerikaanse president Donald Trump. De Verenigde Staten engageren zich in het document dan weer voor veiligheidsgaranties. Dat blijkt uit foto's die van het document werden gemaakt, toen Trump het akkoord aan de internationale media toonde.

'President Trump engageerde zich om veiligheidsgaranties te bieden aan de DPRK (Noord-Korea, nvdr.), en voorzitter Kim Jong-un herbevestigde zijn stevig en standvastig engagement voor een volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland', zo staat in het ondertekende document, waarvan internationale media zoals het Amerikaanse CNN en de Britse BBC foto's hebben gepubliceerd.

Het document vermeldt geen Amerikaanse eis tot 'volledige denuclearisatie, controleerbaar en onomkeerbaar', een formulering die inhoudt dat van wapens wordt afgezien en dat inspecties worden aanvaard. Het akkoord herbevestigt een eerder al aangegaan, vaag engagement, aldus het Franse persagentschap AFP.

Trump zal Kim zeker uitnodigen op Witte Huis

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag gezed dat hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zeker zal uitnodigen op het Witte Huis.

'We gaan elkaar vaak ontmoeten', zei Trump na de ondertekening van een document, waarvan de juiste inhoud niet is vrijgegeven. Op de vraag of Trump Kim zou uitnodigen in Washington, antwoordde Trump 'absoluut'.

De ondertekening van het document kwam er na de historische ontmoeting tussen beide leiders dinsdag in Singapore.