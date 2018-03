Kieslokalen geopend: 51 miljoen Italianen kunnen hun stem uitbrengen

Zowat 51 miljoen Italianen, van wie ruim vier miljoen in het buitenland, moeten de 630 zitjes van de Kamer en de 315 Senaatszetels toekennen. Zij hebben daarvoor nog de tijd tot 23 uur. In de loop van de nacht volgen de eerste exitpolls. Voor het officiële eindresultaat is het wachten tot de late maandagochtend. De nieuw verkozen parlementskamers zullen pas op 23 maart hun eerste zitting houden.

De parlementsverkiezingen zullen naar verwachting geen duidelijke winnaar opleveren, waardoor Italië vermoedelijk maandenlange coalitiegesprekken te wachten staat. De enige manier om die impasse te vermijden, is dat het rechtse bondgenootschap van Forza Italia, de partij van oud-premier Silvio Berlusconi, de xenofobe Lega en de Fratelli d'Italia een parlementaire meerderheid behaalt.

De grootste individuele partij wordt allicht de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S). Voorts is het uitkijken hoeveel verlies de tot nu toe regerende Democratische Partij (PD) incasseert en hoeveel kleinere partijen de kiesdrempel van drie procent overstijgen.