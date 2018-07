Kernontwapening : Pyongyang verwerpt 'gangster'-methodes van VS

Noord-Korea heeft zaterdag de "gangster"-methodes van de Verenigde Staten verworpen bij de onderhandelingen over nucleaire ontwapening, na twee dagen van moeilijke gesprekken in Pyongyang. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, had de gesprekken "heel productief" genoemd.