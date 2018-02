Lia van Bekhoven Correspondent in Londen voor Knack, BNR, VRT-radio, Terzake en Elsevier Column

'Kentucky Fried Closed: als de kip er eerder was dan het ei, dan zat ze niet in Engeland'

'In de week waarin gewaarschuwd werd dat in het hele land gevangenissen op instorten staan, dat de bestuurscrisis in Noord-Ierland onoplosbaar is en dat ook hulporganisaties niet vrij zijn van seksovertreders, is er maar één verhaal: de gesloten deuren van KFC.'