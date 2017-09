Keniaanse verkiezingen ongeldig verklaard

De zittende Keniaanse president Uhuru Kenyatta liet in een tv-toespraak vrijdagnamiddag weten dat hij 'persoonlijk niet akkoord' is met de uitspraak van het Hooggerechtshof om de resultaten van de presidentsverkiezingen te annuleren. 'Maar ik respecteer de uitspraak', klonk het verder nog. Daarnaast riep hij ook op tot vrede. 'Neem de hand van je broer en zus, schud ze en zeg "amani" (Swahili voor 'vrede', red.), en ik herhaal "vrede".'

Kenyatta is niet akkoord omdat 'miljoenen Kenianen hun keuze gemaakt hebben en zes mensen hebben beslist dat ze ingaan tegen de wil van het volk'. Hij verwijst daarmee naar de zes leden van het Hooggerechtshof die, bij een meerderheid van vier tegen twee, de beslissing namen. Hij zei klaar te zijn weer op campagne te gaan, 'met hetzelfde programma'.

Iets voor Kenyatta had ook de voorzitter van de kiescommissie IEBC (Independent Electoral and Boundaries Commission), Wafula Chebukati, het woord genomen. Hij kondigde alvast niet aan op te stappen, hoewel oppositiekandidaat Raila Odinga gevraagd had dat de kiescommissie, in aanloop naar de nieuwe verkiezingen, opnieuw samengesteld zou worden. Chebukati zei wel dat er wijzigingen komen binnen het personeel en de procedures voor die nieuwe verkiezingen, die binnen de 60 dagen georganiseerd moeten worden. Hij wees er ook op dat er geen problemen werden vastgesteld bij het stemmen of het tellen van de stemmen, enkel bij het doorsturen van de stemmen.