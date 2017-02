Kellyanne Conway veroorzaakt ophef op sofa in Witte Huis

De foto is het werk van een verslaggever van het Franse persbureau AFP en dateert van een moment waarop de president hoofden van onderwijsinstellingen in het Oval Office ontvangt. Voor vele twitteraars geeft Conway "blijk van gebrek aan respect".

"Conway met haar schoenen aan op de sofa in het Ovalen Kantoor loopt parallel met het algemeen gebrek aan respect waarvan de ploeg-Trump blijk geeft", luidt het bijvoorbeeld.

