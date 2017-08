Kandidaat neergeschoten bij verkiezingen in Venezuela

In Venezuela is zondag de omstreden verkiezing van de 545 leden voor een grondwetgevende vergadering begonnen. Ruim 19,4 miljoen mensen zijn opgeroepen om hun stem af te geven voor een of meerdere van de 5.500 kandidaten. Een van de kandidaten werd deze nacht bij hem thuis neergeschoten.