Kan Merkel met Europees akkoord regeringscrisis afhouden?

De Europese staats- en regeringsleiders discussieerden vrijdag tot in de vroege uurtjes over een Europese oplossing voor het migratievraagstuk. De EU werkt verder aan akkoorden met Afrikaanse landen om er 'ontschepingsplatformen' neer te poten, terwijl er in de Zuid-Europese lidstaten 'controlecentra' komen om op zee geredde migranten onder te brengen.

De EU-leiders sprongen ook in de bres voor Angela Merkel. Haar CSU-minister van Binnenlandse Zaken en persoonlijke kwelduivel Horst Seehofer wil migranten die al in een frontlijnstaat asiel aanvroegen, niet meer in Duitsland opnemen, en vraagt van Merkel een Europese oplossing tegen eind deze maand. In de conclusies van vrijdagochtend stellen de Europese leiders dat ze 'alle nodige interne wettelijke en administratieve maatregelen zullen nemen om zulke bewegingen tegen te gaan.' Daarnaast zijn onder meer Griekenland en Spanje bereid Merkel te depanneren met een bilateraal akkoord over een snellere terugkeerprocedure. De Italiaanse premier Giuseppe Conte hapte nog niet toe.

CSU-parlementslid Hans Michelbach reageerde vrijdagochtend voorzichtig positief op de Duitse openbare omroep ARD. 'We moeten tevreden vaststellen dat dit een stap is in de goede richting van een gemeenschappelijke Europese asielstrategie', zei hij. 'De vraag is: wat betekent dit voor de nationale grenzen en de instroom op dit moment en in de volgende maanden?'

Of de tekst voldoende is om Seehofer te overtuigen, is niet duidelijk. De kopstukken van beide partijen plegen zondag nieuw overleg. Seehofer dreigt ermee asielzoekers die eerder al asiel hebben aangevraagd in een EU-lidstaat aan de Duitse grens terug te sturen, maar Merkel vreest dat daarmee een einde komt aan het vrij verkeer van personen in de Europese Unie.