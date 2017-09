Kameroen zet Nigeriaanse vluchtelingen uit als 'straf voor aanvallen Boko Haram'

Human Rights Watch (HRW) bracht deze informatie naar buiten in een rapport dat woensdag verscheen. De uitzettingen gaan in tegen het verzoek van de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (VN) om geen mensen terug te sturen naar het noordoosten van Nigeria 'tot de veiligheids- en mensenrechtensituatie aanzienlijk verbeterd is.'

In het rapport staat dat Kameroense militairen sinds begin 2015 Nigeriaanse asielzoekers hebben gemarteld, aangevallen en seksueel misbruikt in afgelegen grensgebieden. Ook werd hen toegang ontzegd tot de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) en werden tienduizenden asielzoekers, soms met geweld, het land uitgezet naar Nigeria.

'Het gedrag van het Kameroense leger lijkt bedoeld te zijn om ze te straffen voor aanvallen van Boko Haram in Kameroen en om Nigerianen te ontmoedigen asiel te zoeken in Kameroen', zegt Gerry Simpson van HRW. 'Kameroen zou gehoor moeten geven aan de oproep van de VN om mensen die vluchten voor het geweld in het noordoosten van Nigeria te beschermen, en hen niet terug te sturen.'

Boko Haram-vrouwen

In juni en juli van dit jaar sprak HRW met 61 vluchtelingen in Nigeria over wat ze in Kameroen hadden meegemaakt. Ze vertelden dat militairen hen beschuldigd hadden van banden met Boko Haram, een islamitische terroristische groep. Ook werden vrouwen bij aankomst, tijdens hun verblijf of tijdens uitzettingen 'Boko Haram-vrouwen' genoemd terwijl ze agressief benaderd werden.

Vluchtelingen die het enige toegewezen opvangkamp voor Nigeriaanse vluchtelingen bereikten, in Minawao, kregen daar ook te maken met geweld door Kameroense militairen. Hoewel ze in het kamp enige bescherming hebben als vluchteling, hebben de 70.000 mensen daar slechte toegang tot voedsel en water, en is hun bewegingsvrijheid beperkt.

Hoewel de grensregio's met Nigeria maar beperkt toegankelijk zijn voor de UNHCR, zegt de vluchtelingenorganisatie via partnerorganisaties gehoord te hebben dat Kameroen bijna 100.000 Nigerianen gedwongen heeft uitgezet sinds januari 2015. Eind juni zouden de Nigeriaanse autoriteiten onder druk van Kameroen militaire voertuigen de grens over hebben gestuurd om bijna duizend asielzoekers terug te halen. Daarmee is Nigeria medeplichtig aan de onwettige terugkeer van deze vluchtelingen, zegt HRW.

Tienduizenden uitgezette vluchtelingen belandden in onveilige militaire kampen of dorpen in de staat Borno, waar de omstandigheden slecht zijn. In deze gebieden is een conflict gaande tussen het Nigeriaanse leger en Boko Haram. Als gevolg daarvan waren half september bijna twee miljoen Nigeriaanse burgers ontheemd.