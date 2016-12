Kairouan, of de strijd om de moskee

De vermoedelijke dader van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn, Anis Amri, is een Tunesiër van 24 jaar die afkomstig zou zijn uit Kairouan. In Kairouan, dat door jihadi-salafisten werd uitgeroepen tot hoofdstad van een islamitische staat, radicaliseerde ook de schutter die op het strand van Sousse in 2015 38 hotelgasten vermoordde. Montasser AlDe'emeh en Pieter Stockmans trokken er in de zomer van 2015 al voor Knack heen.