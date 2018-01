Kabila zwijgt in nieuwjaarstoespraak over geweld en eigen toekomst

De organisatie van de langverwachte presidentsverkiezingen, gepland voor 23 december, noemde hij wel 'onherroepelijk'. In zijn gisteren uitgezonden, maar al eerder opgenomen toespraak, zei de president logischerwijs ook niets over de repressie van de betogingen die gisteren georganiseerd werden. Bij dat geweld vielen zeker acht doden.

Kabila's tweede en volgens de grondwet laatste termijn liep eind 2016 af, maar door een op oudejaarsavond 2016 afgesloten akkoord tussen regime en oppositie kreeg de president nog een jaar respijt om verkiezingen te organiseren.

Hoewel de verkiezingen nog altijd op zich laten wachten, stond 2017 voor de president toch in het teken van de uitvoering van dat zogenaamde Sylvesterakkoord. Kabila verwees daarvoor onder meer naar de vorming van een 'regering van nationale eenheid' in maart, en de installatie van een raad die zich buigt over de opvolging van het Sylvesterakkoord. Zowel de regering als die raad worden geleid door voormalige oppositiepolitici die overliepen naar het regime.

Nog volgens Kabila moeten de stappen die in 2017 al gezet zijn 'op onherroepelijke manier leiden naar de organisatie van verkiezingen'. Al sinds januari 2001 leidt Kabila het land. Die verkiezingen worden nu al maanden op de lange baan geschoven: volgens de Congolese grondwet mag Kabila niet opnieuw kandidaat zijn, maar mag hij wel aanblijven tot zijn opvolger is verkozen. Over zijn eigen plannen in 2018 deed Kabila er in zijn toespraak het zwijgen toe.