Kabila vormt nieuwe regering - op de dag dat zijn mandaat afloopt

De namen van de regeringsleden werden kort voor middernacht op tv afgelezen, het uur waarop het mandaat van Joseph Kabila afliep.

Kort na de aankondiging hoorden journalisten van AFP geweervuur in twee wijken in Noord-Kinshasa. Vanwaar de schoten kwamen, is niet duidelijk. Kort daarvoor waren afkeurend gefluit en ketelmuziek te horen, twee dingen die de oppositie had aangekondigd. Het gefluit moest de 'rode kaart' symboliseren die de bevolking aan de (ex-)president uitdeelde.

Oppositieleden

Een franje van de oppositie sloot in oktober een akkoord met het regime over een overgangsperiode naar de volgende verkiezingen, die in april 2018 moeten plaatsvinden. Deel van dat akkoord was een overgangsregering, geleid door een oppositiefiguur. Dat die geleid zou worden door Samy Badibanga, een vroegere aanhanger van eeuwig opposant Etienne Tshisekedi, was al langer bekend. In de nacht van maandag op dinsdag is dus de hele regering bekendgemaakt, die nog oppositiefiguren bevat. Daarmee is niet gewacht op het resultaat van de bemiddelingspogingen van de machtige bisschoppenconferentie. Zij probeerden, door regering en de hele oppositie aan tafel te krijgen, een uitweg te vinden uit de crisis.

(Belga/RR)