Justitieminister Jeff Sessions wraakt zich

Woensdag werd bekend dat Sessions tijdens de verkiezingscampagne twee keer de Russische ambassadeur had ontmoet, terwijl hij onder ede verklaard had dat hij "geen enkel contact met Rusland had gehad."

Sessions adviseerde sinds februari 2016 de toen nog presidentskandidaat Trump, en kreeg de rol van justitieminister in zijn kabinet.

Sinds de onthulling van zijn ontmoetingen en dat hij daarover gelogen had, steeg de druk voor hem om zich te wraken. De Democraten in het Huis van afgevaardigen en de Senaat vragen zelfs om zijn ontslag. Dat lijkt vooralsnog niet aan de orde.

Op dit moment doet de FBI onderzoek naar Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen. Sessions staat als Justitieminister aan het hoofd van de FBI. Door zichzelf te wraken, geeft hij de leiding over dat onderzoek over aan zijn plaatsvervanger Dana Boente. De Democraten willen echter dat hij een speciale openbaar aanklager aanwijst die volledig onafhankelijk het onderzoek zal leiden.

Begin februari stapte oud-generaal Michael Flynn op als nationaal veiligheidsadviseur nadat bekend was geworden dat hij tijdens de transitieperiode met de Russische ambassadeur over de sancties tegen het land had gesproken. Hij had de vice-president Mike Pence daar verkeerd over voorgelicht.