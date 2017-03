Juppé stelt aankondiging in het verschiet

Juppé is tweede geëindigd in de voorverkiezingen van rechts en het centrum voor het Elysée. De belaagde ex-premier François Fillon ging hem voor.

Volgens een opiniepeiling voor de rechtse krant Le Figaro en nieuwszender LCI is Fillon goed voor zeventien procent van de stemintenties voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, drie procentpunt minder dan bij een vorige peiling. De vroegere premier ligt daarmee een procentpunt voor op de kandidaat van de Parti Socialiste, Benoît Hamon. Als "onafhankelijke" kandidaat is Emmanuel Macron goed voor 25 procent terwijl Marine Le Pen als kandidate van het extreemrechtse Front National met 26 procent aan kop ligt.

Luidens de peiling heeft 59 procent van de kiezers gezegd "nooit" voor Fillon te zullen stemmen en 53 procent "nooit" voor Le Pen.

Er is ook getest wat een plan B bij centrumrechts, burgemeester van Bordeaux Alain Juppé in stelling brengen in plaats van Fillon, zou opleveren. Juppé zou zich met 24,5 procent van de stemintenties plaatsen voor de tweede ronde, na Marine Le Pen (27 procent).

De enquête van Kantar Sofres OnePoint is tussen 2 en 4 maart uitgevoerd, dus nadat Fillon had aangekondigd zijn kandidatuur koste wat het kost te willen handhaven.

Ondertussen heeft Gérald Darmanin ontslag genomen als adjunct-secretaris-generaal van Les Républicains, de partij van Fillon. In een door BFMTV aangehaalde tweet zei de vroegere campagneleider van ex-president Nicolas Sarkozy dat een en ander "niet zo is zoals ik me een nationaal politiek engagement voorstel". Ter verduidelijking zei hij dat "respect voor een gegeven woord de enige manier is om te strijden tegen het FN. Dit verraden betekent het uitdiepen van een kloof met de bevolking".