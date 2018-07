Juncker tegen Trump: 'Wij zijn hechte partners, bondgenoten, geen vijanden'

'Wij moeten met elkaar praten en niet over elkaar', zei de Luxemburger ook. Brussel en Washington moeten samenwerken, vond hij. 'Wij vertegenwoordigen de helft van de wereldhandel. Duizend miljard dollar handel tussen ons'.

De Amerikaanse president Donald Trump vertelde iets 'zeer positiefs' van de ontmoeting te verwachten. 'Wij willen een eerlijk handelsakooord en wij zoeken naar een eerlijk handelsakkoord. Hopelijk kunnen we iets uitwerken'. Een akkoord dat een oplossing biedt voor de handelsspanningen tussen de VS en de Europese Unie 'zou voor iedereen goed zijn', aldus Trump. 'Wij willen, heel eerlijk, dat ook de Europese Unie er een groot voordeel aan heeft'.

'Als wij geen douaneheffingen en geen belemmeringen en geen subsidies zouden hebben, dan zouden wij extreem blij zijn', zei de bewoner van het Witte Huis ook. Hij herhaalde dat de VS 'honderden miljarden dollars' zijn verloren tengevolge van Europese handelsbelemmeringen. 'Wij willen een gelijk speelveld voor onze landbouwers, voor onze bedrijven, voor iedereen'.

Juncker was naar Washington gereisd om een verdere escalatie in de handelsoorlog tussen de VS en Europa af te wenden. 'Hij is een zeer wijze en harde man, en hij vertegenwoordigt zijn volk en zijn landen goed', loofde Trump zijn gast.

Dit jaar geen nieuwe topontmoeting Trump-Poetin meer

Een volgende topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin zal er dit jaar niet meer komen, zo heeft het Witte Huis woensdag laten weten.

'De (Amerikaanse) president denkt dat de volgende bilaterale ontmoeting met president Poetin moet plaatsvinden nadat de Rusland-heksenjacht voorbij is', zei nationaal veiligheidsadviseur John Bolton met verwijzing naar het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar veronderstelde 'collusie' tussen Moskou en het campagneteam-Trump, en inmenging van Rusland in de laatste door Trump gewonnen presidentsverkiezingen.

'Wij zijn dus overeengekomen dat het (de nieuwe top) na de eerste (dag) van het (nieuwe) jaar zal zijn', aldus Bolton. Trump en Poetin hadden vorige week maandag in Helsinki hun eerste topontmoeting. Mueller heeft nooit laten weten wanneer zijn onderzoek rond zou zijn.