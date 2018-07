Juncker ontmoet Trump over handelsoorlog: wat staat op het spel?

Tegen de achtergrond van een oplopend handelsconflict heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker woensdag in Washington een onderhoud met de Amerikaanse president Donald Trump.

Tien dagen nadat Trump de Europese Unie als 'de vijand' bestempelde, hoopt de Luxemburger in het Witte Huis de spanningen te 'dedramatiseren', en de dialoog gaande te houden op een moment dat Washington ermee dreigt de import van Europese auto's en auto-onderdelen fors duurder te maken.

BMW's en Mercedessen in New York 'onrechtvaardig'

Vanuit zijn Trump Tower stoorde de zakenman in Trump zich aan de vele Mercedessen en BMW's die sier maakten op Fifth Avenue. Bijzonder onrechtvaardig vond hij het, dat de Verenigde Staten de import van Europese wagens slechts aan 2,5 procent belasten, terwijl de Europese Unie 10 procent heft op Amerikaanse auto's. Intussen weet de wereld dat hij als president daadwerkelijk aan de slag gaat met de frustraties die hij tijdens zijn verkiezingscampagne ventileerde.

Op aansturen van Trump voeren de Verenigde Staten momenteel een onderzoek naar de vraag of de import van auto's en auto-onderdelen de nationale veiligheid in het gedrang kan brengen. Dat voorwendsel greep Trump al aan om import van staal en aluminium vanuit Europa, goed voor 6,4 miljard euro per jaar, zwaarder te belasten. Europa reageerde met verhoogde importtarieven op 2,8 miljard euro aan Amerikaanse producten, zoals jeans, motorfietsen en bourbon.

Nu dreigt Trump met tarieven tot 20 procent op Europese auto's. Dat zou het handelsconflict naar een hoger niveau tillen. Europa exporteert jaarlijks voor meer dan 50 miljard euro aan auto's en onderdelen naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. Europese vergeldingsmaatregelen tegen heffingen op auto's zouden mutadis mutandis een pak zwaarder uitvallen.

'Proberen goede relaties te vestigen'

De Europese beleidsmakers blijven niettemin hopen dat Trump daarvan afziet en voor dialoog kiest. 'Het doel van het bezoek van voorzitter Juncker is om te proberen om goede relaties te vestigen, en te bekijken hoe we de situatie kunnen de-escaleren en vermijden dat het verder verslechtert en te bekijken of er een forum is waar we over deze zaken kunnen praten', zei eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström, die Juncker vergezelt in Washington.

De woordvoerder van Juncker beklemtoonde begin deze week dat de Commissievoorzitter zonder concreet aanbod op het vliegtuig is gestapt. 'Er zijn geen voorstellen. Het is een gelegenheid om met elkaar te spreken', aldus de zegsman, die toevoegde dat Juncker het onderhoud in het Witte Huis om 13.30 uur lokale tijd wil aangrijpen om 'elke mogelijke handelsspanning te dedramatiseren en een open en constructieve dialoog aan te gaan'.

Wel zou Juncker volgens ingewijden een aantal mogelijke gesprekspistes aftoetsen bij Trump. Zo circuleert het idee om met alle handelspartners die veel auto's uitvoeren, een multilateraal akkoord te onderhandelen over de afbouw van importtarieven. De internationale handelsregels staan immers niet toe dat Europeanen hun importheffingen op auto's enkel voor de VS verlagen. Malmström stelde zich wel zelf al vragen bij de haalbaarheid van zo'n akkoord.

Handelstekort met EU

Een andere piste die Juncker volgens Europese bronnen zou kunnen aansnijden, is het perspectief van een bilateraal akkoord dat niet enkel tarieven voor auto's zou schrappen, maar zich zou uitstrekken tot vrijwel alle industriële tarieven. Tegenover het tarifaire onevenwicht voor auto's kan Europa immers wel wat andere voorbeelden stellen. Het importtarief voor vrachtwagens ligt bijvoorbeeld veel hoger in de VS.

Minister van Financiën Steve Mnuchin stelde het voorbije weekeinde dat de VS niet enkel over tarieven, maar ook over technische handelsbelemmeringen en subsidies willen praten. 'We hebben een handelstekort met de EU. Ze beschermen vele markten', kloeg Mnuchin. Zijn Franse collega Bruno Le Maire riposteerde meteen dat Europa 'niet onderhandelt met de revolver op onze slaap' en Washington eerst de importtarieven op staal en aluminium moet intrekken.