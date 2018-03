Juncker: 'Martin Selmayr zal niet opstappen, want alleen ik kan hem dat vragen'

Martin Selmayr, de voormalige kabinetschef van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker die in februari verrassend tot secretaris-generaal van de Commissie werd benoemd, zal geen ontslag nemen en zal ook niet ontslagen worden. Dat heeft Juncker gezegd op een persconferentie na afloop van de Europese top. 'Hij zal niet opstappen, want ik ben de enige die hem dat kan vragen.'

Juncker behoudt het vertrouwen in Selmayr, zoveel is duidelijk. De Duitser maakte enkele weken geleden een 'flitspromotie' toen hij in één beweging van kabinetschef van Juncker tot adjunct-secretaris-generaal van de Commissie en meteen tot secretaris-generaal werd benoemd.

Op 1 maart nam hij zijn nieuwe functie op. De promotie van Selmayr roept heel wat vragen op. Of de Europese Commissie haar interne procedures heeft gerespecteerd, is de belangrijkste. De commissie Begrotingscontrole van het Europees Parlement heeft de zaak naar zich toe getrokken en houdt volgende week dinsdag een hoorzitting met Europees commissaris Günther Oettinger, die bevoegd is voor het personeelsbeleid van de Commissie.

Volgens nieuwswebsite Politico heeft Juncker er donderdag tijdens een besloten vergadering mee gedreigd ontslag te nemen als Commissievoorzitter als Selmayrs positie onhoudbaar wordt. Gevraagd of dat bericht klopt, antwoordde Juncker vrijdag: 'Martin Selmayr zal niet opstappen, want ik ben de enige die hem dat kan vragen'. Of hij in dat geval zelf ontslag zou nemen, vindt hij dan ook een 'irrelevante vraag'.

Ook de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel werden naar 'Selmayrgate' gevraagd. Macron loofde de capaciteiten van de Duitser en zei het onderzoek van het parlement af te wachten om te beslissen of en welk gevolg er aan de hele zaak moet gegeven worden. Hij begrijpt naar eigen zeggen wel de reacties op de promotie van Selmayr. Merkel apprecieert evenzeer de kwaliteiten van haar landgenoot. Maar het is niet omdat Selmayr een Duitser is, dat hij als Europees ambtenaar de bevelen van de Duitse regering zou volgen, wees ze de kritiek op de veronderstelde Duitse oververtegenwoordiging in de Europese instellingen van de hand.