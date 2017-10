Juncker en May eens over versnelde inspanningen voor akkoord brexit

In een persbericht na een werkdiner in Brussel zeiden Juncker en May de vooruitgang te hebben besproken die tot dusver is geboekt in de onderhandelingen over de Britse uitstap uit de Europese Unie. 'Het werkdiner vond plaats in een constructieve en vriendelijke atmosfeer', klonk het nog.

Het bezoek van May aan Brussel was zondagavond aangekondigd, net voor een top van de Europese Unie in Brussel donderdag en vrijdag. Daarbij zal onder andere de brexit ter sprake komen.

May werd vergezeld door de Britse minister David Davis, die belast is met de Brexit. Ook Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van de EU voor de brexit, nam deel aan de ontmoeting.

In het persbericht staat nog dat May en Juncker ook onder andere eens zijn over hun gemeenschappelijk belang om het Iraanse kernakkoord te bewaren.