Journalist Masoud Aqil overleefde gevangenschap bij IS: 'Ik was verzoend met mijn naderende dood'

De Koerdische journalist Masoud Aqil werd in 2014 in Syrië ontvoerd door IS-strijders. 280 dagen lang werd hij gefolterd. Hij kwam vrij bij een gevangenenruil en leeft nu in Duitsland. 'Als ik een westerling geweest was, hadden ze me voor een videocamera onthoofd.'