Johnson oogst kritiek met vergelijking May's brexitplan met 'zelfmoordvest'

De Britse ex-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson vindt dat premier Theresa May de Britse grondwet een "zelfmoordvest" aantrekt met haar brexitplan. Dat zei hij zondag in een artikel in de krant Mail on Sunday, wat hem felle kritiek opleverde.

In het artikel noemt Johnson het zogenaamde "Chequers-plan" van May een vernedering, 'die ons blootstelt aan eeuwige politieke chantage'. 'We hebben de Britse grondwet in een zelfmoordvest gestoken, en de ontsteker aan (EU-hoofdonderhandelaar, red.) Michel Barnier gegeven', schreef Johnson.

Het "Chequers-plan" voorziet in het behoud van nauwe handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie na de brexit op 29 maart. May haalde zich er de woede mee op de hals van de voorstanders van een harde brexit binnen haar partij. Zo ook die van Johnson, die in juli ontslag nam uit de regering.

Zijn woordkeuze zondag stuitte op kritiek van enkele van zijn partijgenoten van de regerende conservatieve partij. Alan Duncan, de staatssecretaris voor Europese Zaken, noemde Johnsons opmerking 'een van de meest walgelijke momenten in de moderne Britse politiek'.

Huwelijksproblemen

'Dat Boris zegt dat het standpunt van de premier dat van een zelfmoordterrorist is, is erover', zei hij op Twitter. 'Sorry, maar dit is het politieke einde van Boris Johnson. Als het nu niet is, zal ik ervoor zorgen dat het later is.'

Veel van Johnsons aanhangers hopen dan weer dat de scherpe kritiek aan het adres van May wil zeggen dat hij voor het premierschap wil gaan.

Volgens anderen wil hij louter de aandacht afleiden van zijn huwelijksproblemen. Vrijdag maakte Johnson bekend dat hij niet langer samen is met zijn vrouw Marina Wheeler, en dat ze gaan scheiden.