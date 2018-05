Joelia Skripal wil terugkeren naar Rusland

De 33-jarige Joelia Skripal zegt dat zowel zij als haar vader geluk hebben gehad dat ze nog leven en dat ze het 'nog steeds moeilijk heeft om te aanvaarden dat we beiden werden aangevallen op een dergelijke manier'. Ze vertelt ook dat haar herstel 'traag en extreem pijnlijk' is. 'Ik wil niet in details treden, maar de klinische behandeling was ingrijpend, pijnlijk en deprimerend.'

Joelia ontwaakte op 9 april uit een coma en verblijft momenteel een geheime locatie, waar ze beschermd wordt door de Britse politie. Volgens Londen zitten de Russen achter de vergiftiging, maar het Kremlin zelf ontkent met klem. Rusland vraagt ook al geruime tijd toegang tot de vrouw. 'Ik bedank de Russische ambassade voor de hulp die ze mij aanbieden, maar op dit moment ben ik nog niet bereid om die te aanvaarden', zegt Joelia. Ze geeft wel te kennen dat ze na haar herstel 'graag zou willen terugkeren naar mijn land'.

Joelia woont eigenlijk in Rusland, maar was begin maart op bezoek bij haar vader Sergej Skripal. De dubbelspion werd in Rusland in 2006 tot dertien jaar cel veroordeeld voor het verkopen van staatsgeheimen aan de Britten. In 2010 maakte hij deel uit van een gevangenenwissel tussen Moskou, Londen en Washington. Sindsdien woont hij in Salisbury. Sergej is er erger aan toe dan zijn dochter en mocht pas deze maand het ziekenhuis verlaten.

De Skripal-affaire veroorzaakte een ernstige diplomatieke crisis tussen het westen en Rusland: verschillende Russische diplomaten in de VS en Europa werden de deur gewezen, waarop Rusland hetzelfde deed met westers diplomatiek personeel.