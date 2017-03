Jill Stein: 'Door Trump gaat de VS de revolutie van hernieuwbare energie missen'

Door toedoen van de Republikeinen gaat de VS de revolutie van hernieuwbare energie missen. Bovendien mag Trump zich verwachten aan een protestbeweging die sinds Nixon niet meer gezien is. Dat zegt de Amerikaanse presidentskandidate voor de Groene Partij Jill Stein in een gesprek met Knack.be. 'De wereld leert nu van de VS hoe het niét moet, getuige Nederland.'