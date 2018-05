Jeruzalem maakt zich op voor verhuis Amerikaanse ambassade

De officiële opening van de nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem vindt maandag plaats, op de 70e verjaardag van de stichting van Israël. Op 14 mei 1948 riep David Ben Goerion in Tel Aviv de onafhankelijkheid van de staat Israël uit.

De verhuis vanuit Tel Aviv vloeit voort uit de controversiële beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël.

De Israëlische regering is bijzonder tevreden met het manoeuvre van de voornaamste bondgenoot. 'Jeruzalem is al drieduizend jaar de hoofdstad van ons volk, en enkel van ons volk', zo triomfeerde premier Benjamin Netanyahu zondag voor aanvang van de wekelijkse ministerraad.

Burgemeester Nir Barkat had het zelfs over 'een stap die niets minder betekent dan de schepping van een nieuwe wereldorde'.

Jerusalem Mayor @NirBarkat: Relocating the US Embassy to #Jerusalem "will result in no less than a new world order."