Jemenitische ziekenhuizen: 'Bijna 50 burgers en rebellen omgekomen bij luchtaanvallen'

Volgens lokale bronnen voerde de coalitie in de nacht van woensdag op donderdag en donderdagochtend negen luchtaanvallen uit tegen verschillende doelwitten van de rebellen. Hodeida, dat aan de Rode Zee ligt, is een strategische provincie in het westen van Jemen. Uit een rondvraag bij de vier ziekenhuizen van de stad Hodeida, kwamen 36 rebellen en 12 burgers om het leven.

Die burgers werden 'per ongeluk' geraakt, zo klinkt het. Humanitair coördinator van de Verenigde Naties in Jemen, Jamie McGoldrick, verklaarde afgelopen donderdag ook al dat 68 burgers omkwamen bij luchtaanvallen van de Arabische coalitie. De coalitie beschuldigt McGoldrick er dan weer van partijdig te zijn in het voordeel van de Jemenitische rebellen, maar ontkent ook niet dat er burgerdoden vielen.

De Arabische coalitie heeft haar bombardementen tegen de rebellen uitgebreid sinds op 19 december een raket werd onderschept die de Houthi-rebellen richting de Saoedische hoofdstad Riyad hadden afgevuurd.

De coalitie voert sinds maart 2015 een offensief in Jemen ter ondersteuning van president Abd Rabbo Mansour Hadi. Die werd uit Sanaa verjaagd nadat de rebellen de hoofdstad en grote delen van het land in september 2014 in handen kregen. Sinds het begin van de interventie kwamen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie al meer dan 8.750 mensen om het leven.