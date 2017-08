Jemen: Arabische coalitie erkent dat het 'per ongeluk' burgers raakte in Sanaa

Regelmatig voeren de Saoedi's luchtaanvallen uit op Sanaa, de hoofdstad die in handen is van sjiitische Houthi-rebellen. Saoedi-Arabië en een aantal andere Golfstaten kiezen in het Jemenitische conflict partij voor het kamp van de gevluchte president Abd Rabbo Mansur Hadi. De aanval van vrijdag werd door internationale organisaties omschreven als een 'horrornacht.'

De Arabische coalitie schrijft de burgerslachtoffers nu toe aan een 'technische fout' en biedt zijn 'medeleven aan de getroffen families' aan.

Bij een luchtaanval op een begrafenisplechtigheid in Sanaa in oktober vorig jaar vielen meer dan 140 doden. Ook toen ging het volgens de coalitie om een 'fout.'

Voor de kust van Jemen is dan weer een Amerikaanse Black Hawk-helikopter neergestort. Vier soldaten konden gered worden, een vijfde is vermist. Er is een zoekactie opgezet. De oorzaak van de crash is voorlopig onbekend.