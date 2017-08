Jeff Sessions: 'De persvrijheid heeft grenzen'

'De cultuur van het lekken moet ophouden' aldus Jeff Sessions vrijdag op een persconferentie in Washington.

Sinds de eedaflegging van Donald Trump begin dit jaar heeft het Witte Huis te maken met een stroom aan informatielekken. Bijna dagelijks worden informatie, data, persoonlijke details of gesprekken naar buiten gelekt. 'We respecteren de belangrijke rol van de media, maar ook de persvrijheid heeft grenzen', zo waarschuwde Sessions. 'De informatie moet afgewogen worden tegen het belang van de nationale veiligheid. Levens kunnen niet straffeloos op het spel gezet worden'.

Het ministerie van Justitie gaat meer geld en personeel inzetten in de onderzoeken naar lekken, aldus Sessions, die ook meegaf dat intussen vier mensen beschuldigd worden van het lekken van vertrouwelijke informatie of van geheim contact met leden van buitenlandse inlichtingendiensten.

Trump heeft ondertussen orde op zaken gezet door John Kelly aan te duiden als nieuwe stafchef. De 67-jarige politicus volgt de ongelukkige Reince Priebus op, die zich in de machtsstructuur binnen de regering niet kon doordrukken en zijn plaats moest ruimen. Er bestaan twijfels over dat Kelly wel over voldoende ervaring beschikt om greep te krijgen op de situatie in het Witte Huis. Bovendien doen de geruchten de ronde dat er nog meer personeelswijzigingen zullen zijn.

Trump zelf weert zich vastberaden tegen de indruk dat hij de turbulenties in het Witte Huis niet onder de knie krijgt. Hij wees naar de situatie op de aandelenmarkt en het economisch klimaat als een verdienste van zijn regering. De aandelen op de beurs halen de hoogste noteringen ooit, de werkloosheid staat op zijn laagste stand in 17 jaar en de grenzen zijn veilig, schreef hij op Twitter. Er is geen chaos in het Witte Huis. E

xperten beweren echter steeds weer dat de economische successen slechts in beprekte mate wat te maken hebben met het beleid van Trump.