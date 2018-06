Jeff Sessions citeert bijbel om scheiding migrantenkinderen van ouders te verdedigen

'Ik zou u kunnen verwijzen naar apostel Paulus en zijn duidelijk en wijs gebod (...) dat het nodig is om de wetten van de regering te gehoorzamen, want het is God die ze uitgevaardigd heeft om orde te garanderen', zei Jeff Sessions in een speech die volledig aan het onderwerp gewijd was.

In de VS werd er donderdag geprotesteerd tegen de maatregel. 'Illegaal de VS binnendringen is een misdrijf (...) En kinderen hebben, beschermt je niet', zei Sessions. Hij herinnerde eraan dat hij het openbaar ministerie de opdracht gaf om elke illegale oversteek van de grens vanuit Mexico te vervolgen wegens de 'nultolerantiepolitiek' van president Donald Trump.

De woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders, wou niet onmiddellijk commentaar kwijt op de uitspraken. Ze zei wel dat het 'zeer bijbels is om de wet te respecteren'.

Sinds oktober zijn al honderden kinderen gescheiden van hun ouders aan de grens. Onder hen ook families die asiel aanvroegen.