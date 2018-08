Jean-Pierre Bemba na 11 jaar weer in Congo: traangas afgevuurd op aanhangers

De Congolese politie heeft traangas afgevuurd op de menigte die woensdag oud-rebellenleider en voormalig vicepresident Jean-Pierre Bemba wilde verwelkomen in de straten van hoofdstad Kinshasa. Bemba keerde woensdag na een afwezigheid van meer dan elf jaar terug naar het land. Hij wil er meedingen naar het presidentschap bij de verkiezingen, die gepland staan voor 23 december.

De terugkeer van Bemba is de grootste politieke gebeurtenis in Congo sinds twee jaar.

Vorige maand werd Bemba in een verrassende uitspraak van het Internationaal Strafhof in beroep vrijgesproken voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid die zijn militie volgens de aanklacht vijftien jaar geleden had begaan in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

De rijke zakenman verloor in 2006 de verkiezingen van president Joseph Kabila - hij haalde toen 42 pct van de stemmen in de tweede ronde. Twee jaar later werd hij opgepakt in Sint-Genesius-Rode. In eerste aanleg was hij tot 18 jaar celstraf veroordeeld.

Bemba was al vicepresident tussen 2003 en 2006. In Kinshasa is de politie op verschillende kruispunten en strategische plaatsen opvallend aanwezig. De hoofdstad is een van Bemba's machtsbasissen. Congolese nieuwssites publiceren beelden van uitgelaten massa's in de straten van Kinshasa.

Iets na 12 uur verliet het konvooi van Bemba, onder begeleiding van de politie, de gebouwen van de luchthaven N'djili, even buiten Kinshasa. Het konvooi kreeg strikte voorwaarden opgelegd. Zo moest Bemba's auto minstens 40 km/uur rijden, maar door de menigte rond de auto's haalde het konvooi die snelheid niet. 'Als dat niet gebeurt, dan zal de politie traangas of elk ander middel inzetten om de bevolking uit elkaar te drijven', aldus een persbericht van Bemba's MLC. Uiteindelijk besliste de politie om de snelheid op te drijven, en daarbij werd dus ook traangas ingezet.