Jean-Marie Le Pen vindt naamswijziging van Front National 'rampzalig'

Jean-Marie Le Pen, medestichter van de extreemrechtse Franse partij Front National (FN), heeft de naamswijziging van 'zijn' partij bestempeld als 'rampzalig' en 'een echte politieke moord'. In een interview met de radiozender France Inter had de 89-jarige geen goed woord over voor zijn dochter Marine, de huidige leider van wat waarschijnlijk de Rassemblement National (RN) gaat heten. 'Ik vind het desastreus dat men de naam Front National laat vallen, want die is een niet-inwisselbaar en onontbeerlijk oriënteringspunt', zei hij.

FN-leider Marine Le Pen had de nieuwe naam tijdens het partijcongres zondag voorgesteld. Alle partijleden wordt nu gevraagd zich daarover uit te spreken. Op de nieuwe naam is al veel kritiek gekomen, omdat het nagenoeg dezelfde naam is als de Rassemblement national populaire, een poltieke partij die tijdens het Vichy-regime de collaboratie met de Duitsers bepleitte.

Jean-Marie Le Pen is evenmin te spreken over de beslissing om de partijstatuten te veranderen - daardoor raakt immers hij zijn titel van erevoorzitter voor het leven kwijt. 'Ze hebben de post van erevoorzitter afgeschaft, maar ik behoud de titel die mij is gegeven op het partijcongres van 2011.' Hij maakte ook duidelijk dat hij geen lid wil zijn van de voorlopig nog naamloze nieuwe partij, en behoudt zich het recht voor de oude FN te doen herleven.

Le Pen werd uit de partij gestoten nadat hij, niet voor de eerste keer, de gaskamers van de Duitse concentratiekampen als een 'detail van de geschiedenis' had bestempeld. Via de rechter had hij echter zijn erevoorzitterschap kunnen behouden.