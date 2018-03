Ludo Bekkers Kunst- en fotografierecensent Opinie

'Jean Brusselmans is een schilder die onder geen enkele kunsthistorische noemer te vatten is'

In het Nederlandse Den Haag kan je gaan kijken naar het eigenzinnige oeuvre van de Brusselse kunstenaar Jean Brusselmans. 'In een beperkte omgeving wist hij een plastische wereld te creëren die zo persoonlijk werd en een unicum voorstelt in de Vlaamse schilderkunst.'