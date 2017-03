'Je kunt je cultuur, geloof en land verliezen, maar niet je menselijkheid'

Geloof

Ik ben moslim, in de eerste plaats door geboorte en vervolgens uit overtuiging. Ik heb de islam geërfd. Het geloof had een belangrijke plaats in ons gezin. Mijn ouders stimuleerden de morele waarden ervan: oprechtheid, vriendelijkheid, eergevoel en het belang van woord houden. Thuis werd er vijf keer per dag gebeden. Onze vader maakte ons er vroeg mee vertrouwd, maar ieder deed ermee wat hij wilde.

We gingen naar de Arabische les, waar we Arabisch leerden om de Koran te reciteren. Dat ging heel ouderwets: jongens en meisjes apart, elk in een klaslokaal in de moskee van de buurt. We moesten de Koran uit ons hoofd leren - niet uit ons hart. We droegen eigenlijk voor zonder er iets van te begrijpen. In de jaren '80 kon iedereen die dat wilde zich leraar noemen. Die van ons was oud en streng. Hij sloeg met een liniaal op onze vingers. Hij heeft mij ook weleens geslagen. Het ergste was als mijn vrienden een voetbaltoernooi hadden. Dus die Arabische school, dat heeft niet lang geduurd. Ik ken nog steeds een paar soera's, een stuk of dertien, veertien, alleen de essentiële voor het gebed.

De Koran is poëzie, in het Arabisch is het een prachtige tekst. De Arabieren gebruikten het Woord en de poëzie om het gesprek aan te gaan, te discussiëren, te overtuigen. Het was schoonheid. Het was kunst. In deze godsdienst speelt poëzie een wezenlijke rol. Hoe iemand die aanvankelijk herder was, later handelaar, toen mysticus, de poëzie als stuwende kracht heeft gevonden... Je kunt kritiek hebben op de Koran, maar als poëzie is die weergaloos.

[...]

De Koran

In de Koran is er die tijdloze, verticale as die over de relatie met het Opperwezen gaat, met God. Dan zijn er ook bepaalde passages die horizontaal georiënteerd zijn en wetgeving betreffen. Bij die delen is het nodig om redelijk te zijn en naar de context te kijken: het gaat immers over teksten uit de zevende eeuw.

De islam richt zich tot redelijke mensen. In bepaalde teksten wordt zelfs gezegd: 'En diegenen zijn de verstandigen.' (De Koran, Al-Zumar 39:18) Dat is immers wat ons van dieren onderscheidt, zoals Aristoteles al zei. Wij beschikken over de rede zodat we kunnen denken, en denken is een godsgeschenk. Het probleem is dat je intelligent kunt zijn zonder redelijk te zijn. Het is zaak die twee dingen te verbinden!

Delen Stel je voor dat Christus, met zijn prachtige boodschap, opeens stam- of staatshoofd zou zijn geworden. Zou zijn boodschap dan dezelfde zijn gebleven?

Enerzijds is er de Profeet toen hij nog in Mekka was, anderzijds de Profeet die naar Medina was getrokken. De Profeet in Mekka is in de eerste plaats een mysticus met een boodschap die niet veel verschilt van die van Christus: richt je tot God. Maar in Medina, waar hij naar toe was gevlucht, werd hem gevraagd te bemiddelen tussen de diverse religieuze gemeenschappen: de joden, de christenen, de moslims en de heidenen. Door zijn reputatie van rechtvaardigheid werd hij leider tegen wil en dank.

Stel je voor dat Christus, met zijn prachtige boodschap, opeens stam- of staatshoofd zou zijn geworden. Zou zijn boodschap dan dezelfde zijn gebleven? Zou zijn visie niet veranderd zijn? Als je politiek moet bedrijven, wordt alles ineens zoveel concreter, zoveel aardser.

De Profeet opereerde in een specifieke historische context, in een wereld waarin slavernij nog wijdverbreid was en waarin het krijgen van een dochter bijna als een vloek gold. Toch heeft hij zich sterk gemaakt voor de emancipatie van slaven en vrouwen. Tot aan zijn dood was hij humanist en feminist. Hij was een Profeet die heel erg open stond, die de dialoog met zijn tijd aanging.

Voor ons, moslims met gezond verstand, is het vanzelfsprekend en noodzakelijk om de krijgszuchtige passages uit de Koran te beschouwen als historische woorden uit de zevende eeuw. In geen geval mag er universele geldigheid aan worden toegekend, en ze mogen nooit ofte nimmer worden gebruikt om iemand anders kwaad te berokkenen.

Laat ons handelen vanuit de rede en het hart! Aan moord of oorlog is niets spiritueels of transcendenteels: die hebben in de eerste plaats te maken met de relaties tussen mensen onderling, met gebieden die je wilt beschermen of veroveren. Is een militaire overwinning een overwinning voor God? Is het gegil van mensen in doodsstrijd een symfonie ter meerdere ere van God? Wat is er religieus aan een volk dat een ander volk uitmoordt?

Vervloekt zij de oorlog!

[...]

Nadenken

Dus moslims gingen naar het paradijs en de rest niet? En ongelovigen, zoals mijn leraressen op school, waren die dan ook tot de hel verdoemd? Dat begreep ik niet. Dat begrijp ik trouwens nog steeds niet.

Delen Sommigen kunnen misschien putten uit heel veel kennis, maar hebben niettemin een gesloten geest. Maar zeg mij, is openheid van geest niet belangrijker dan kennis op zich?

Op de basisschool leerden we over Moeder Teresa. Die vrouw, die haar leven aan anderen gaf, die haar eigen leven opzijzette om goede werken te verrichten, zou dus naar de hel gaan? Ik vroeg het aan mijn vader. Hij zei: 'Mensen zoals zij zullen niet lijden in het graf. Maar ze zijn geen moslims, dus gaan ze ook niet naar het paradijs.' Ik vond dat oneerlijk. Waarom zij niet, terwijl voor een doorsneeburger, die nooit iets voor een ander doet, de poorten van het paradijs wagenwijd zouden openstaan, alleen maar omdat hij Moslim is?

Het antwoord van mijn vader deed me opkijken, maar ik wilde niet de Che Guevara van de familie uithangen. Mijn vader ging niet verder dan de preken van de imam, en daar heb ik begrip voor. Hij moest in eerste instantie zijn kinderen zien groot te brengen en onze religie te zien verbinden met de waarden van dit land, niet per se om eindeloze filosofische en theologische discussies te voeren.

Maar wanneer je in mijn omgeving een vraag stelt, is het antwoord nog steeds vaak: 'Je hebt niet genoeg kennis en kunde om je mening te geven.' Daar ben ik het niet mee eens. We beschikken elk van ons over het vermogen om na te denken, we hebben een intelligentie om pertinente vragen te stellen. Sommigen kunnen misschien putten uit heel veel kennis, maar hebben niettemin een gesloten geest. Maar zeg mij, is openheid van geest niet belangrijker dan kennis op zich?

Het vermogen om te denken is een godsgeschenk. Dat moet je koesteren, daar mag je gebruik van maken. Zoveel mensen hebben interessante inzichten ontwikkeld om de mensheid vooruit te helpen; dat is een godswonder. Om dat allemaal terzijde te schuiven omdat het niet Islamitisch is, is echt een gebrek aan respect voor de rest van de mensheid, waardoor je allerlei waardevols links laat liggen.

[...]

Molenbeek

Wil je weg uit Molenbeek? Prima, maar ga dan niet enkel naar Syrië. Ga naar de vier hoeken van de wereld, zie hoe mooi de wereld is, ontdek andere beschavingen. En als je naar Damascus gaat, de stad die Ibn Battuta het paradijs op aarde noemde, ga er dan niet heen om de stad te vernietigen, maar om die te bewonderen.

Delen Als ik een aanhanger van een ander geloof ontmoet die zich laat leiden door liefde, heb ik het gevoel dat we dezelfde godsdienst belijden.

Er zijn echt wel sociale problemen in Molenbeek. Het is een gemeente met een grote Marokkaanse bevolking en de werkloosheid is er huizenhoog. Maar het Molenbeek uit de media vind ik angstaanjagender dan de gemeenschap die ik ken. Het lijkt Kaboel wel!

Voor mij is Molenbeek de gemeente waarin ik ben opgegroeid en gelukkig ben geweest. Het is ook de gemeente waar ik na Loubna's dood medeleven, vriendelijkheid en een glimlach vond bij alle generaties, zowel vromen als minder vromen, baarddragers en hangjongeren. Ik heb hulp gekregen van burgers, collega's, collega's van Loubna. In de moslimgemeenschap bestaat nog echte solidariteit. Molenbeek is ook de gemeente waar de vrouwenverenigingen heel actief zijn. En waar ik nog steeds ga voetballen.

[...]

Erbij horen

Verticale liefde van de Almachtige voor zijn scheppingen; horizontale liefde die we onder de gehele mensheid moeten verspreiden.

Als ik een aanhanger van een ander geloof ontmoet die zich laat leiden door liefde, heb ik het gevoel dat we dezelfde godsdienst belijden. Het komt een beetje in de buurt van een gedicht dat ik lang geleden heb gelezen. Van imam Al-Ghazali, geloof ik, de grote mysticus uit de geschiedenis van de Islam: 'Ga naar het uiterste van je godsdienst, daar zul je de godsdienst van anderen vinden.'

In deze tijd van mondialisering is het belangrijk om je eigen cultuur en geschiedenis te kennen, maar ook die van anderen. Naast alles wat ons verdeelt en scheidt is er het wezen dat alle bewoners van deze aarde met elkaar verbindt, zwarten, blanken, joden, boeddhisten, moslims en atheïsten.

Delen Kosmopolitisme is een cultuur die zich nestelt naast de plaatselijke cultuur, maar die niet vervangt. Ik breng mijn cultuur mee, maar niet om de cultuur van een ander omlaag te halen.

De geschiedenis laat zien dat samenleven mogelijk is. Vlak na de dood van de Profeet hadden de moslims in Damascus nog geen plaats van gebed, maar ze konden bidden in de kerk van de Christenen. Tijdens de Reformatie beschouwden de wederdopers, die door de Kerk als ketters werden gezien, de Turken als hun broeders. In het Vaticaan schilderde Rafaël een fresco van de grote Averroës, een moslim, in het hart van het christendom.

Het is mooi om deel uit maken van een volk, maar boven alles maken we deel uit van de mensheid. Ieder kind moet vóór alles leren dat hij bij deze wereld hoort. Dat hij zich mag identificeren met alle groten uit de geschiedenis. Dat hij mag houden van Aristoteles, Plato, Roemi, Sun Tzu, Confucius, Moeder Teresa... dat hij zich met elk van hen mag identificeren. Ze zijn ook van hem. Ze zijn van ons allemaal.

Kosmopolitisme is een cultuur die zich nestelt naast de plaatselijke cultuur, maar die niet vervangt. Ik breng mijn cultuur mee, maar niet om de cultuur van een ander omlaag te halen. Ik zou willen zeggen: 'Vertel over jezelf, mens uit verre streken. Vertel me het verhaal van je volk. Ik wil het niet horen om je te veroordelen, maar omdat jouw verhaal ook het mijne is.'

Je kunt je cultuur verliezen, je geloof, je land, maar je menselijkheid verlies je niet.

[...]

De lekenstaat

Ik ben een groot voorstander van de scheiding van kerk en staat. Voor mij is politiek de tegenpool van religie. Ze hebben niets met elkaar te maken. Religie is overwegend verticaal. Politiek is horizontaal. Met die opvatting van de lekenstaat ben ik het volledig eens.

Maar over de nieuwe definitie ervan, die stelt dat alles wat godsdienstig is moet worden afgewezen, ben ik echter veel minder te spreken. Ik denk dat mensen als Voltaire zich zouden omdraaien in hun graf als ze hoorden wat sommigen, die zich 'humanist' noemen, zeggen over de lekenstaat. Het is een soort fundamentalisme geworden dat anderen - hele gemeenschappen - afwijst. Ik ben tegen elke vorm van fundamentalisme, en dus ook deze. Het is misschien interessant om stemmen mee te winnen, maar voor de mens en de samenleving is het rampzalig.