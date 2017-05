Jared Kushner wordt onderzocht door FBI

Vorige week werd al bekend dat een seniore medewerker van het Witte Huis onder FBI-onderzoek stond, nu blijkt dat het om Jared Kushner gaat. Kushner is getrouwd met Ivanka Trump, de dochter van de president, en is zijn belangrijkste adviseur. Zijn beleidsterreinen zijn onder andere vrede in het Midden-Oosten, de relaties met Mexico en China en het oplossen van de opiodeverslavingsproblematiek in de VS.

Volgens CNN focust het FBI-onderzoek zich op dit moment op het gebruik van Facebook tijdens de campagne om positieve berichten over Trump en negatieve berichten over Clinton naar boven te halen. De FBI heeft data verzameld over chatbots die dat deden en die vermoedelijk aan Rusland gerelateerd zijn. Kushner gaf tijdens de campagne leiding aan de freelancers in San Antonio, Texas die daar verantwoordelijk voor waren.

De speurders focussen op een reeks meetings die Kushner had, met onder meer de Russische ambassadeur Sergej Kislyak en met een Russische bankier, aldus de krant Washington Post.

Kushners advocaat Jamie Gorelick liet in een persbericht weten dat zijn cliënt "zich al vrijwillig had aangemeld om met het Congres te delen wat hij weet over die bijeenkomsten. Hij zal voor elk ander onderzoek hetzelfde doen", klinkt het.

Washington Post waarschuwt dat Kushner niet de 'target' van het onderzoek is, bedoelende dat hij niet de enige en belangrijkste persoon is die onderzocht wordt. Ook is hij op dit moment nergens van beschuldigd.

Desondanks is het zorgwekkend voor Trump dat een van zijn naaste adviseurs nu onder het vergrootglas van de FBI ligt.