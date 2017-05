Jared Kushner wilde geheim communicatiekanaal met Kremlin

Tijdens een gesprek begin december tussen Kushner, voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn en de Russische ambassadeur Sergey Kislyak, zou Kushner gevraagd hebben om een dergelijk communicatiekanaal. Op die manier zouden gesprekken tijdens de transitieperiode niet afgeluisterd kunnen worden door Amerikaanse inlichtingendiensten. De FBI (binnen de VS) en NSA (buiten de VS) luisteren alle gesprekken van Russische topambtenaren af. Op die manier liep Michael Flynn tegen de lamp: zijn gesprek met Kislyak waarin hij Amerikaanse sancties tegen Rusland besprak werd opgevangen door de NSA. Vervolgens bleek dat hij tegen vice-president Mike Pence had gelogen over het bespreken van de sancties.

Het verzoek van Kushner werd bekend bij de Amerikaanse inlichtingendiensten nadat Kislyak het verzoek aan Moskou doorspeelde. Het kanaal werd uiteindelijk nooit opgezet.

Aan ambtenaren die onder Obama werkten is volgens de Post nooit gevraagd een veilig communicatiekanaal op te zetten. Verschillende Amerikaanse diensten hadden dat kunnen doen, waaronder het ministerie van Buitenlandse Zaken en alle inlichtingendiensten. Het zou ongebruikelijk zijn voor een transitieteam, maar niet onmogelijk.

Donderdag werd bekend dat Kushner op het moment onderzocht wordt door de FBI vanwege de ontmoeting die hij had met Kislyak en een gesprek met een Russische bankier eind december, ook in Trump Tower.