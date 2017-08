Japan wil VN-Veiligheidsraad bijeenroepen na raketlancering Noord-Korea

De raket werd dinsdagochtend vroeg afgeschoten in de buurt van Pyongyang, hoofdstad van het communistische regime in Noord-Korea. Het gevaarte legde 2.700 km af en kwam uiteindelijk 1.180 km van de Japanse kust terecht in de Stille Oceaan. Het was voor het eerst sinds er in 2009 een langeafstandsraket werd afgevuurd dat er nog eens een Noord-Koreaanse raket door het Japanse luchtruim vloog.

Abe en de Amerikaanse president Donald Trump hebben trouwens afgesproken om de "druk op Noord-Korea te verhogen", klinkt het nog in Tokio.