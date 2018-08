Japan vangt 177 walvissen in noordwesten Stille Oceaan

Japan heeft in ruim drie maanden tijd in totaal 177 walvissen gevangen in het noordwesten van de Stille Oceaan. Dat heeft het Japanse agentschap van Visserij woensdag bekendgemaakt. Officieel wordt de vangst aangewend voor wetenschappelijk onderzoek, maar internationaal is er heel wat kritiek op de praktijk.